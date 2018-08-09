Без преувеличения - один из самых интересных матчей третьего раунда квалификации Лиги Европы. Минское "Динамо" сегодня на домашней арене примет титулованный российский "Зенит". Гости приехали без своих лидеров - Артема Дзюбы и Александра Кокорина. У "Динамо" же кадровых трудностей нет, и белорусы готовы дать бой более статусному оппоненту. Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 19:50. Ответная встреча - спустя неделю в Санкт-Петербурге.