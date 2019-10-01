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Минское "Динамо" сегодня на "Минск-Арене" сыграет против "Сочи"

Очередную домашнюю серию в регулярном розыгрыше КХЛ начинает минское "Динамо". В соперниках у "зубров" команда "Сочи". Белорусы сохраняют 8-ую строчку на Западе, у оппонента на балл меньше и 10-ая позиция. Прямая трансляция встречи начнется в 19:30 на "Беларусь 5".

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