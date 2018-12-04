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Минское "Динамо" сегодня начинает серию домашних матчей в КХЛ
Серия, от которой зависят, перспективы в плей-офф.Минское "Динамо" сегодня начинает серию домашних матчей в КХЛ. Ближайшиепять поединков станут определяющими в борьбе за первую восьмерку Запада. Покабелорусы идут предпоследними. Отставание от зоны плей-офф 9 очков. Прямуютрансляцию матча "Динамо" - "Нефтехимик" в 19:30 начнет "Беларусь5".
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