Минское "Динамо" сегодня попробует продлить свою серию побед в КХЛ

Столичное хоккейное "Динамо" сегодня попробует продлить свою серию побед в КХЛ. "Зубры" в 19:10 начнут домашнюю игру против "Сибири", которая пока занимает 8-е место на Востоке. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале "Беларусь 5".