Минское "Динамо" сегодня постарается прервать неудачную серию в КХЛ

Хоккейное минское "Динамо" постарается сегодня прервать неудачную серию в КХЛ. В пятницу "зубры" потерпели 7-е поражение подряд в чемпионате. Как следствие, бело-синие опустились на последнее место Западной конференции. Также столичная дружина первая с конца в сводной таблице всей Лиги. Исправить ситуацию может победа. На "Минск-Арену" пожалует уфимский "Салават Юлаев". Это четвертый клуб на Востоке. Стартовое вбрасывание в 17:00. Прямая трансляция на "Беларусь 5".