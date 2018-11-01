Минское "Динамо" сегодня постарается прервать серию из одиннадцати поражений кряду

Начать новый месяц с положительного результата. Минское "Динамо" сегодня на "Минск-Арене" постарается прервать серию из одиннадцати поражений кряду. В соперниках у "зубров" девятая команда Восточной конференции "Куньлунь Рэд Стар". Белорусы, напомним, последние не только на Западе, но и в лиге. Прямая трансляция начнется в 19:25 на телеканале "Беларусь 5".