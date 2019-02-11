Предпоследняя домашняя игра 11-го регулярного сезона КХЛ. Минское "Динамо" сегодня принимает "Локомотив". Начало поединка в 19:30. Команда Дмитрия Квартальнова давным-давно обеспечила себе нокаут-раунд. Так же, как клуб Андрея Сидоренко лишился шансов на плей-офф. Прямая трансляция матча на телеканале "Беларусь 5".