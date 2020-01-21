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Минское "Динамо" сегодня принимает "Спартак". Прямая трансляция на "Беларусь 5"
Минское" Динамо" сегодня проведет 50-й матч регулярного сезона КХЛ. "Зубры" примут на своей площадке московский "Спартак" в надеждах прервать трехматчевую серию неудач. Причем, все поражения были с одинаковым счетом 1:5. Одно из них как раз от сегодняшнего соперника. Это будет четвертая встреча клубов в нынешней регулярке. В трех предыдущих "Динамо" победило однажды. Прямая трансляция матча на телеканале "Беларусь 5" в 19:10.
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