Минское "Динамо" сегодня принимает "Спартак". Прямая трансляция на "Беларусь 5"

Минское" Динамо" сегодня проведет 50-й матч регулярного сезона КХЛ. "Зубры" примут на своей площадке московский "Спартак" в надеждах прервать трехматчевую серию неудач. Причем, все поражения были с одинаковым счетом 1:5. Одно из них как раз от сегодняшнего соперника. Это будет четвертая встреча клубов в нынешней регулярке. В трех предыдущих "Динамо" победило однажды. Прямая трансляция матча на телеканале "Беларусь 5" в 19:10.