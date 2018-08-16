3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минское "Динамо" сегодня сыграет c "Зенитом" в Санкт-Петербурге
Минское "Динамо", ставшее сенсацией неделю назад, сегодня сыграет ответный поединок в Санкт-Петербурге. Тогда битва с "Зенитом" завершилась со счетом 4:0.
Бело-синие провели тренировку перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы. Успех в белорусском клубе хотят только развить. Встреча пройдет при пустых трибунах, лишь 200 болельщиков будут поддерживать "Динамо" - таков регламент УЕФА. Из-за фанатов "Зенита", которые отличились на матче Лейпцига в прошлом сезоне, арену дисквалифицировали.
Один из самых известных болельщиков - народный артист России Михаил Боярский напомним, раскритиковал первую игру российской команды и сейчас настроен скептически.
Стартовый свисток прозвучит сегодня в 20 часов.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов