Минское "Динамо" сегодня сыграет c "Зенитом" в Санкт-Петербурге

Минское "Динамо", ставшее сенсацией неделю назад, сегодня сыграет ответный поединок в Санкт-Петербурге. Тогда битва с "Зенитом" завершилась со счетом 4:0.

Бело-синие провели тренировку перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы. Успех в белорусском клубе хотят только развить. Встреча пройдет при пустых трибунах, лишь 200 болельщиков будут поддерживать "Динамо" - таков регламент УЕФА. Из-за фанатов "Зенита", которые отличились на матче Лейпцига в прошлом сезоне, арену дисквалифицировали.

Один из самых известных болельщиков - народный артист России Михаил Боярский напомним, раскритиковал первую игру российской команды и сейчас настроен скептически.