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Минское "Динамо" сегодня сыграет против "Йокерита". Прямая трансляция в 19:20
Минское "Динамо" проведет матч регулярного чемпионата КХЛ в столице Финляндии Хельсинки. "Зубры" сыграют с одной из ведущих команд лиги, и букмекеры отдают уверенное предпочтение нашему конкуренту. Однако белорусские болельщики будут ждать сюрприза."Беларусь 5" покажет встречу в прямой трансляции в 19:20.
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