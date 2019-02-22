Минское "Динамо" сегодня сыграет против "Йокерита". Прямая трансляция в 19:20

Минское "Динамо" проведет матч регулярного чемпионата КХЛ в столице Финляндии Хельсинки. "Зубры" сыграют с одной из ведущих команд лиги, и букмекеры отдают уверенное предпочтение нашему конкуренту. Однако белорусские болельщики будут ждать сюрприза."Беларусь 5" покажет встречу в прямой трансляции в 19:20.