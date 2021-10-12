Минское "Динамо" сегодня сыграет с аутсайдером КХЛ, китайским "Куньлунем" - прямая трансляция на "Беларусь 5" в 19:20

Столичное хоккейное "Динамо" сегодня попробует продлить свою победную серию до семи игр. В соперниках аутсайдер КХЛ - представитель Китая "Куньлунь". Поединок против "драконов" "зубры" начнут в 19:20. Прямая трансляция встречи вас будет ждать на телеканале "Беларусь 5".