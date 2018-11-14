Минское "Динамо" сегодня сыграет с магнитогорским "Металлургом" в чемпионате КХЛ

Будет ли вторая победа? Минское "Динамо" сегодня на льду "Чижовка-Арены" сыграет с магнитогорским "Металлургом" в чемпионате КХЛ. В 19:25 прямая трансляция на спортивном канале. В понедельник "зубры" в первой встрече под руководством Андрея Сидоренко одолели "Трактор" - 3:1.