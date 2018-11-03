Минское "Динамо" сегодня завершает 4-ю домашнюю серию регулярного сезона КХЛ

Против "зубров" на "Минск-Арене" сыграет "Барыс" из Казахстана, тренирует который белорусский специалист Андрей Скабелка. Гости идут четвертыми на Востоке, хозяева же по-прежнему последние в таблице Западной конференции. Прямая трансляция встречи "Динамо" - "Барыс" начнется в 16:50 на телеканале "Беларусь 5".