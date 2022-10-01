Минское "Динамо" - "Шахтер" - центральный матч 23-го тура чемпионата Беларусь по футболу

Центральная игра 23-го тура чемпионата страны по футболу проходит на стадионе "Трактор" - минское "Динамо" принимает "Шахтер".



У двух команд по 43 балла, победа одной из дружин выведет ее на чистое первое место в турнирной таблице. Кто окажется сильнее, станет известно из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5".