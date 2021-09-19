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Минское "Динамо" со счетом 2:1 победило "Ислочь" в 23-м туре чемпионата Беларуси по футболу

Минское "Динамо" вырывает победу у "Ислочи" в 23-м туре чемпионата Беларуси по футболу и остается на третьем месте в турнирной таблице. На 88-й минуте решающий мяч провел Артем Быков - 2:1. За минуту до этого "волки" паритет восстановили - форвард Даниэль Созах забил с пенальти. Открыл же счет в середине второго тайма Владислав Ложкин.

"Динамо" в трех очках от лидера БАТЭ и в двух от "Шахтера", но у "горняков" есть 3 игры в запасе.

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