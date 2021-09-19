Минское "Динамо" со счетом 2:1 победило "Ислочь" в 23-м туре чемпионата Беларуси по футболу

Минское "Динамо" вырывает победу у "Ислочи" в 23-м туре чемпионата Беларуси по футболу и остается на третьем месте в турнирной таблице. На 88-й минуте решающий мяч провел Артем Быков - 2:1. За минуту до этого "волки" паритет восстановили - форвард Даниэль Созах забил с пенальти. Открыл же счет в середине второго тайма Владислав Ложкин.