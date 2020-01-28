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Минское "Динамо" сразится против питерского СКА. Прямую трансляцию смотрите на "Беларусь 5"
Матчем против питерского СКА минское "Динамо" начнет сегодня очередную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. "Зубры" по-прежнему занимают последнюю строчку Западной конференции и в случае потери очков сегодня лишатся даже математических шансов на плей-офф. Наши соперники - вторая команда на Западе. Прямая трансляция поединка начнется на "Беларусь 5" в 19:20.
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