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Минское "Динамо" сразится с череповецкой "Северсталью"

Будет ли шестая победа подряд? Минское "Динамо" сегодня в Череповце попытается продлить удачную серию в чемпионате КХЛ. Прямая трансляция матча с "Северсталью" на "Беларусь 5" в 18:50.

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