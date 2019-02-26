Минское "Динамо" сыграет против сборной клубов Экстралиги

Уникальный матч для белорусского хоккея! Такого не было давно! Буквально через полчаса минское "Динамо" сыграет на домашнем льду против сборной клубов Экстралиги. Ее представят хоккеисты столичной "Юности", гродненского "Немана" и солигорского "Шахтера" - тройка лидеров чемпионата страны.



На прямую связь из "Минск-Арены" выходит наш корреспондент Кристина Камыш.

Казалось бы, с хоккеем на "Минск-Арене" уже попрощались как болельщики, организаторы, так и журналисты. Но сезон для всех продолжается. Что касается трибун, то они пока не заполнены. Опыт говорит, что зрители занимают свои места где-то за 5-10 минут до начала матча.

Однако интерес у фанатов, конечно, есть. Этому способствует и бесплатный вход, и уникальность поединка. Дело в том, что минское "Динамо" в последний раз играло против сборной клубов Экстралиги в августе 2014 года в Кубке Руслана Салея. Тогда минчане, к слову, победили.



С "Юностью" "зубры" пересекались трижды. Трижды уступили. В последний раз на Кубке Минска в июле 2017 года. Делаем акцент на "Юности", так как именно "столичные медведи" составляют основу сборной клубов Экстралиги.

Судите сами: 23 игрока в заявке. Из них двое из солигорского "Шахтера", шестеро из гродненского "Немана". Тренерский штаб представят коучи "Юности" во главе с Михаилом Захаровым. Нам удалось побывать на раскатке команды. Хоккеисты к матчу готовы.





У минского "Динамо" все не так радужно. "Зубры" в прошлую пятницу матчем с "Йокеритом" завершили 11-ый регулярный сезон КХЛ. "Бело-синие" в сводной таблице чемпионата расположились на предпоследнем месте. Минчане могли бы быть выше, если бы не череда травм. Ростер "Динамо" по состоянию на понедельник насчитывал 13 хоккеистов, двое из которых - вратари. В лазарете числится сразу 14 игроков. Отметим, поединок "Динамо" и сборной клубов Экстралиги рассудит московская бригада арбитров КХЛ. На официальном сайте Белорусской федерации хоккея отмечается, что "спортивный результат этих поединков будет иметь высокое значение".