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Минское "Динамо" сыграет с ФК "Минск" в рамках 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Центральное футбольное событие этого вечера - встреча команд верхней части турнирной таблицы Высшей лиги. Столичное дерби ждет вас в программе 16-го тура. "Динамо" на одноименном стадионе готовится принять "Минск" Вадима Скрипченко.

"Горожане" в нынешнем сезоне приятно удивляют своих поклонников и располагаются на высокой - пятой позиции. В последних трех турах они добыли 7 баллов, одержав две виктории и одну ничью в матче с БАТЭ. За увлекательным противостоянием следим на телеканале "Беларусь 5". Прямая трансляция начнется в 17:50.

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