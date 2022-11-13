Минское "Динамо" сыграет с московским ЦСКА в рамках выездной серии КХЛ

Очередное выездное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" начнет со встречи с московским ЦСКА. Прямая трансляция поединка на телеканале "Беларусь 5" будет доступна в 17:00. В этом сезоне команды уже дважды встречались друг с другом. Пока в очном противостоянии паритет - 1:1. К слову, "армейцы" не такие уж и непобедимые. Так, наши сегодняшние соперники проиграли в последних трех матчах, в то время как у бело-синих в активе 4 виктории кряду. Благодаря этому результату "зубры" закрепились в турнирной таблице Западной конференции - шестое место и 32 балла в активе.



В эксклюзивном интервью защитник минчан Шон Лалонд порассуждал, в чем сильные и слабые стороны клуба. Канадский легионер подвел промежуточные итоги гладкому чемпионату.



Шон Лалонд, защитник ХК "Динамо-Минск":

У "Динамо" были серьезные соперники - топ-клубы лиги. При такой плотности календаря и различных трудностях, мне кажется, мы можем быть довольны тем, что имеем. Конечно, в оставшейся части сезона мы намерены только улучшать свои результаты и игру. Это здорово, что в клубе много молодых белорусских хоккеистов. Они выполняют большую роль на площадке. Приятно наблюдать за их развитием, ведь в стане "зубров" они получают возможность прогрессировать, становиться профессиональнее, перенимая опыт у мастеровитых игроков. Шон Лалонд признался, что несколько сезонов кряду пытался попасть в минское "Динамо". Почему? Спортсмен также рассказал, как ему живетсяв Беларуси, и поделился мнением о перспективах нашего хоккея. Большое интервью с защитником 13 ноября в 9 вечера в "Главном эфире".