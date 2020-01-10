Хоккейное минское "Динамо" сыграет сегодня против "Витязя" в очередном матче регулярного сезона КХЛ. Интересно, что как раз в игре против "богатырей" была добыта последняя домашняя победа в нынешнем сезоне - 4:3. Это случилось почти два месяца назад. "Витязь" занимает седьмое место на Западе, заработав 51 балл. У бело-синих на 21 пункт меньше. "Зубры" замыкают таблицу конференции. Стартовое вбрасывание в 19:10. Прямой эфир на телеканале "Беларусь 5".