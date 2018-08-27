Минское "Динамо" сыграло вничью в выездном матче с "Гомелем" в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Ни одна из команд не смогла распечатать ворота соперника 0:0. В других встречах воскресного дня брестское "Динамо" в гостях потерпело поражение от "Смолевичей" 0:1, а "Шахтер" обыграл "Днепр" 3:1. Сегодня тур завершится встречей "Слуцка" и "Луча".