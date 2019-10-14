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Минское "Динамо" терпит 4-е поражение подряд в регулярном розыгрыше КХЛ

Очередное выездное турне "зубры" завершили матчем с "Витязем". Клуб из Подольска оформил три безответные шайбы. 17 октября белорусы примут "Торпедо".

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