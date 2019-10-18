Минское "Динамо" терпит пятое поражение подряд в КХЛ

7 периодов без заброшенных шайб. "Динамо" терпит разгромное поражение от "Торпедо" 0:6, пятая осечка кряду в регулярном розыгрыше КХЛ. За клубом из Нижнего Новгорода остались все три периода. В турнирной таблице Запада "зубры" опускаются на 10-е место.



Домашнюю серию "Динамо" продолжит 22 октября, на "Минск-Арену" из Казахстана приедет "Барыс".