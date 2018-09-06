12 поражение в последних 13 матчах. Во втором туре регулярного сезона КХЛ минское "Динамо" уступает 2:3 нижегородскому "Торпедо" и располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице Запада. Отметим, что россияне добыли волевую викторию: к середине второго периода белорусы вели 2:0 - Теему Пулкинен и Кристиан Хенкель отличились. Уже завтра встречей с "Нефтехимиком" "Динамо" завершит выездную серию.