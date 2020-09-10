Минское "Динамо" уступает казанскому "Ак Барсу"

Минское "Динамо" терпит второе подряд поражение в чемпионате КХЛ. На своем льду "зубры", ведя после двух периодов 3:2, уступили "Ак Барсу" 4:5. В воскресенье и вторник динамовцы проведут выездные матчи со "Спартаком" и "Витязем" соответственно.



