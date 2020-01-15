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Минское "Динамо" уступает московскому ЦСКА в чемпионате КХЛ

37-е поражение в 48-ми матчах! Минское "Динамо" в Москве уступает ЦСКА 1:5 и остается на последнем месте в чемпионате КХЛ. Завтра гостевая игра с "Витязем".

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