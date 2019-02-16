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Минское "Динамо" уступает одноклубникам из Риги

Минское "Динамо" в "Зимней классике" в Латвии уступает одноклубникам из Риги в матче регулярного сезона КХЛ. В игре на открытом воздухе за белорусов отличился лишь Олег Евенко, поражение 1:3. К слову, для шведского голкипера "Динамо" Юнаса Энрота эта встреча стала последней за клуб, он покидает команду. После матча об этом сообщил главный тренер Андрей Сидоренко.

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