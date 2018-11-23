Минское "Динамо" уступило "Адмиралу", 1:5

Поражение от самой слабой команды Лиги. Минское "Динамо" продолжает дальневосточную выездную серию КХЛ. "Зубры" во Владивостоке уступили "Адмиралу", 1:5. Единственная шайба белорусов на счету Дмитрия Буйницкого. Заключительный матч сложной серии наша команда проведет в воскресенье в Уфе. Соперник - 7-я команда Востока "Салават Юлаев".

