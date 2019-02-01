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Минское "Динамо" уступило "Адмиралу" в серии буллитов

Официально без плей-офф. Минское "Динамо" за 8 туров до финиша регулярного сезона КХЛ лишилось даже теоретических шансов на попадание в нокаут-раунд. Накануне минчане уступили худшей команде Востока - "Адмиралу" - в серии буллитов, 2:3. Завтра "зубры" примут "Ригу".

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