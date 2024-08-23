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Минское "Динамо" уступило "Андерлехту" в первом поединке раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы

Чемпион Беларуси - минское "Динамо" - уступил "Андерлехту" в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, второго по значимости клубного турнира Старого Света.

1:0 - бельгийцы оказались сильнее, однако шансы выйти в групповую стадию этого турнира у белорусов есть, для этого через неделю в ответной встрече нужно побеждать минимум 2:0.

Однако, если это сделать не получится, то, напомним, "Динамо" уже подарило своим болельщикам еврокубковую осень - команда точно сыграет в группе Лиге конференций.

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