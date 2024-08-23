3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минское "Динамо" уступило "Андерлехту" в первом поединке раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы
Чемпион Беларуси - минское "Динамо" - уступил "Андерлехту" в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, второго по значимости клубного турнира Старого Света.
1:0 - бельгийцы оказались сильнее, однако шансы выйти в групповую стадию этого турнира у белорусов есть, для этого через неделю в ответной встрече нужно побеждать минимум 2:0.
Однако, если это сделать не получится, то, напомним, "Динамо" уже подарило своим болельщикам еврокубковую осень - команда точно сыграет в группе Лиге конференций.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов