Восьмое поражение за девять матчей. В рамках предсезонного турнира на "Кубке Латвийских железных дорог" минское "Динамо" уступило действующему обладателю Кубка Гагарина "Ак Барсу" в серии буллитов - 2:3 . У "зубров" голы в активе Андрея Костицына и Артема Артемова. В воротах сегодня играл Михаил Карнаухов. На турнире ЛЖД бело-синие в это воскресенье встретятся с "Локомотивом" из Ярославля. Поединок станет заключительным в рамках подготовки к старту 11-го сезона КХЛ. "Динамо" регулярный чемпионат начнет 3 сентября выездным матчем как раз с "Ак Барсом".