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Минское "Динамо" уступило "Городее" 0:2
После фиаско с санкт-петербургским "Зенитом" минское "Динамо" удивило в возобновившемся чемпионате страны по футболу. В 18-ом туре дома команда Сергея Гуренко уступила "Городее" - 0:2. Главный тренер винит несыгранность.
"Динамо-Минск" находится на третьем месте в турнирной таблице - 37 очков. Столько же баллов у "Витебска", занимающего вторую строку. Лидирует БАТЭ - 44 пункта в активе.
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