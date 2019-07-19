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Минское "Динамо" уступило клубу "Лиепая" из Латвии
Неожиданно турнир покидает минское "Динамо". Столичные в домашней игре уступили клубу "Лиепая" из Латвии 1:2. Гости провели по мячу в каждом тайме, белорусы же отличились лишь в компенсированное время с помощью голкипера латышей Валентина Ралькевича, оформившего автогол.
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