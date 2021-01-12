Минское "Динамо" уступило "Металлургу"

Не все выполнили установку на игру - это одна из причин поражения минского "Динамо" в матче с магнитогорским "Металлургом". Также наставник "зубров" сделал акцент на плохой реализации голевых моментов. Белорусы, напомним, уступили на "Минск-Арене" - 2:4. За белорусов забрасывали легионеры из России Денис Мосалев и Павел Варфоломеев.



В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" сохраняет 5 место, несмотря на второе поражение подряд. Прервать эту серию минчане постараются в пятницу: принимаем пятый коллектив Востока - "Автомобилист".



