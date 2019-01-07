Минское "Динамо" уступило московскому ЦСКА, 1:2

Вновь навязываем борьбу гранду Континентальной хоккейной лиги, но при этом снова терпим поражение. Минское "Динамо" накануне встречалось с московским ЦСКА и уступило со счетом 1:2.



Домашняя серия продолжается, завтра принимаем братиславский "Слован".



