Минское "Динамо" уступило ЦСКА - 1:2 - как это прокомментировал Крэйг Вудкрофт

У "армейцев" сработало их большинство, они забросили. Нам же не удалось использовать свои шансы при розыгрыше лишнего - одна из главных причин поражения "Динамо" накануне в матче против ЦСКА,по мнению Крэйга Вудкрофта. 1:2 минчане уступили и остались вне зоны плей-офф Западной конференции. Слепышев счет открыл, Карнаухов увеличил преимущество ЦСКА, Спунер сократил отставание, но на большее сил не хватило.