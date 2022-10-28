ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Минское "Динамо" уступило ЦСКА - 1:2 - как это прокомментировал Крэйг Вудкрофт

У "армейцев" сработало их большинство, они забросили. Нам же не удалось использовать свои шансы при розыгрыше лишнего - одна из главных причин поражения "Динамо" накануне в матче против ЦСКА,по мнению Крэйга Вудкрофта. 1:2 минчане уступили и остались вне зоны плей-офф Западной конференции. Слепышев счет открыл, Карнаухов увеличил преимущество ЦСКА, Спунер сократил отставание, но на большее сил не хватило.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все