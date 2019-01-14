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Минское "Динамо" уступило московскому ЦСКА

Лидер КХЛ не по зубам. Минское "Динамо" в 48-ом матче регулярного сезона уступило московскому ЦСКА, 0:3. "Зубры" опустились на 11 место, белорусов обошла "Северсталь", одержавшая четвертую победу подряд. Следующий матч "Динамо" проведет во вторник. На "Минск-Арене" против 8-ой команды Запада - "Витязь" из Подольска.

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