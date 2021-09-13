Минское "Динамо" в домашнем матче КХЛ обыграло казанский "Ак Барс" - 5:2. По две шайбы забросили Мальте Стремвалль и Владимир Алистров, а окончательный счет установил Тейлор Бек, отправивший шайбу в пустые ворота. У гостей отличились Александр Бурмистров и Дмитрий Кагарлицкий.

6 баллов в активе у минского "Динамо". И это 4 промежуточное место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Теперь "зубры" отправляются на трехматчевый выезд по маршруту Уфа, Челябинск, Екатеринбург. Поединок против "Салавата Юлаева" пройдет в субботу.