Минское "Динамо" в гостях сыграет с "Металлургом"

Поединком против магнитогорского "Металлурга" минское "Динамо" завершит сегодня очередную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 16:50. В турнирной таблице Западной конференции "зубры" занимают 5-ю позицию. Их соперники - четвертая команда на Востоке. В этом матче, как, впрочем, и в последующих "Динамо" не поможет Егор Шарангович, который накануне отправился в кэмп "Нью-Джерси Дэвилз".



