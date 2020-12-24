ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Минское "Динамо" в гостях сыграет с "Металлургом"

Поединком против магнитогорского "Металлурга" минское "Динамо" завершит сегодня очередную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 16:50. В турнирной таблице Западной конференции "зубры" занимают 5-ю позицию. Их соперники - четвертая команда на Востоке. В этом матче, как, впрочем, и в последующих "Динамо" не поможет Егор Шарангович, который накануне отправился в кэмп "Нью-Джерси Дэвилз".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все