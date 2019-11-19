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Минское "Динамо" в Нижнем Новгороде начинает трехматчевую гостевую серию

Покинуть дно и приблизиться к зоне плей-офф. Минское "Динамо" сегодня в Нижнем Новгороде начинает трехматчевую выездную серию чемпионата КХЛ. Пока наша команда в таблице лиги на третьем месте с конца. Соперник - пятый в Западной конференции. Начало поединка с "Торпедо" в 19:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5".

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