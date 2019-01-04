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Минское "Динамо" в первом матче новогодней домашней серии примет СКА из Санкт-Петербурга

На данный момент наши оппоненты занимают второе место в Западной конференции, мы на десятом месте и отстаем от плей-офф на 13 пунктов. Здесь важно отметить: в праздничные новогодние дни динамовцы на домашнем льду постоянно обыгрывают армейцев с Невы. Прервется ли эта традиция - узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5" в 19:25.

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