Минское "Динамо" в поединке КХЛ побеждает "Адмирал"

Победный 200-й. Минское "Динамо" одерживает викторию в поединке КХЛ на домашнем льду против "Адмирала", а наставник "зубров" Крейг Вудкрофт разменял третью сотню игр во главе нашего полпреда в лиге. Счет 3:2. Дважды Граовац и Стремвалль, и 3-е место в Западной конференции на эту минуту.