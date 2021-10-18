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Минское "Динамо" в поединке КХЛ побеждает "Адмирал"

Победный 200-й. Минское "Динамо" одерживает викторию в поединке КХЛ на домашнем льду против "Адмирала", а наставник "зубров" Крейг Вудкрофт разменял третью сотню игр во главе нашего полпреда в лиге. Счет 3:2. Дважды Граовац и Стремвалль, и 3-е место в Западной конференции на эту минуту.

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