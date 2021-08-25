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Минское "Динамо" в товарищеском матче побеждает одноклубников из Риги

"Бело-синие" продолжают подготовку к новому сезону без ряда белорусских игроков, которые отправились на олимпийскую квалификацию. Так, "зубры" в Латвии победили оппонента в овертайме 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. Канадские легионеры Тайлер Граовац и Тэйлор Бек паритет восстановили, а решающий бросок нанес Роман Горбунов. В первых двух звеньях, к слову, у гостей был лишь один белорус - защитник Илья Шинкевич.


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