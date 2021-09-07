Минское "Динамо" в Ярославле встречается с "Локомотивом"

Все матчи КХЛ сегодня начинались с минуты молчания в память о хоккеистах и тренерах "Локомотива". Игроки минского "Динамо" на встречу против "железнодорожников" вышли в ретроджерси. Дата 7 сентября 2011 отображается на каждой майке. Результат в такой ситуации отходит на второй план, скажем кратко - идет третий период. Пока ничья 3:3.