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Минское "Динамо" во втором матче суперсерии сильнее "Сборной клубов Экстралиги" - 2:1
Таким образом, в битве до двух побед паритет - 1:1. Завтра команды проведут решающую игру в 18:00 на льду «Минск-Арены». Сегодня же Дмитрий Басков провел большую пресс-конференцию по итогам выступления клуба в КХЛ.
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