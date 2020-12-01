Минское "Динамо" впервые в сезоне сыграет с "Нефтехимиком"

Минское "Динамо" в очередном матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ сегодня сыграет с "Нефтехимиком". "Зубры" занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе 37 баллов. Наши соперники играют в чемпионате не так удачно и с 20 очками они располагаются на предпоследней, одиннадцатой строчке на Востоке. Стартовое вбрасывание состоится в 7 вечера. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".