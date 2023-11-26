Сегодня, спустя 19 лет, чемпионом Беларуси по футболу стало минское "Динамо". Событие большое, поскольку удалось сломить многие обстоятельства, которые за почти два десятка лет складывались не в пользу главного клуба страны.

Ноябрь - это исконно динамовский месяц. Именно он принес золото чемпионата СССР в 1982 году. И вот теперь вернул болельщикам бело-голубых трофей за победу в чемпионате и большие надежды на ближайшее будущее. Ведь в 2027 году клуб будет праздновать 100-летие. А к этому времени присутствует огромное желание отвоевать флагманский статус у конкурентов и добиться большого прогресса.

Ведь "Динамо-Минск" всегда был брендом белорусского футбола, а цвета клуба защищали такие блестящие футболисты, как Эдуард Малофеев, Михаил Мустыгин, Александр Прокопенко, Валентин Белькевич и многие другие. Подробности у Андрея Козлова.

"Динамо" - чемпион!

В какой год в истории минского "Динамо" не обратить внимания - всюду сюжет и отражение эпохи. Динамовские физкультурные общества 20-х в советских республиках призваны были придать импульс своим гражданам в работе над физическим воспитанием. А футбол сразу стал одной из самых народных игр в советском спорте. Со дня основания до своего выхода в элиту минское "Динамо" проделало непростой пусть. И вот еще одно совпадение. Дебют в классе "А" случился в 1941-м. Понятно, что чемпиона в футбольном 41-м не будет.

Напряжение сегодня нависло с первых минут. Вадим Скрипченко ко всему турнирному давлению именно 26 ноября отмечает свой день рождения. Праздник приятный, но заставляет относиться к нему с повышенным вниманием. По турнирной сетке "Динамо" опережает "Неман" на 4 очка за два тура до финиша. Подсчитать несложно: будет победа, будет и такое долгожданное чемпионство.

Для поклонников динамовцев первые минуты были волнительны. Александр Сачивко как вожак и лидер открыл счет и чуть сбавил напряжение. Сачивко появился на свет в 80-е, когда "Динамо" стало настоящим брендом республики, и все родители хотели отвести свои детей в "Динамо".





Ноябрь - совершенно динамовский месяц. Минское "Динамо" выиграло чемпионат СССР в ноябре 1982-го, и после этого дебютировало в Кубке чемпионов, предшественнике Лиги чемпионов. Эдуард Малофеев стал главным создателем той победы.

Сам играл в 60-е за "Динамо" и был супербомбардиром. При этом воспитанник московского "Спартака". Еще одна аналогия этого года - молодой Даниил Зорин приехал из "Спартака" и в составе "Динамо" забил несколько важных мячей.

Когда переходил в клуб, изучал историю Даниил Зорин, нападающий ФК "Динамо" (Минск)

Минский "Спартак", бронзовый 1954-го, это ведь тоже "Динамо", которое на время поменяло название. Тогдашние футбольные и спортивные функционеры пытались разными способами дать импульс развитию белорусского футбола. 50-е показали, что минский клуб становится народной командой. Результат подчеркнул, бронза-1963 и финал Кубка-1965. А в то время советский футбол едва ли не сильнейший на планете. Золото 1982-го в ногах многих игроков, но Александра Прокопенко просто носили на руках. На свет скромный мальчишка появился в Бобруйске. И именно в этом городе "Динамо" вернет себе титул.

Один гол в первом тайме - дело еще не сделано. Скрипченко уходит на перерыв в мыслях. Эмоционально прожив на поле все мгновения. Но с первых минут второго тайма "Динамо" пошло вперед. Влетел второй, вскоре и третий гол. И дорога к чемпионству стала открытой.

90-е для "Динамо" - это постоянные еврокубки, частые звания чемпионов Беларуси. Инерцией перенеслись на 2004-й, последнее до сегодняшнего дня золото. Наступала эра борисовского БАТЭ. Тогда, в 2004-м, в заявке "Динамо" был Антон Путило, который и сегодня вышел на замену.

"Динамо" забьет четвертый гол, и вопрос о победителе будет снят с повестки дня. Свисток Алексея Кульбакова зафиксировал большое событие в нашей футбольной истории.

Мы сегодня пришли к этому максимуму, стали чемпионами, заслуга ребят в этом. Поэтому все внешние факторы отбрасываем в сторону. Вадим Скрипченко, главный тренер ФК "Динамо" (Минск)

"Динамо" - это классная футбольная история. Минчане наравне с БАТЭ пробивались в элитную групповую стадию еврокубков. И, к примеру, под руководством блестящего тренера Владимира Журавеля побеждали в группе Лиги Европы "Фиорентину".