Минское "Динамо" vs БАТЭ

Все внимание к центральному матчу 14 тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Встреча самых принципиальных оппонентов - лучшего клуба страны в 20-м веке и сильнейшей команды Беларуси в 21-м. В "Динамо" сейчас происходит перестройка, и команда только пытается набрать форму. А вот БАТЭ, что называется, на ходу. Прямую трансляцию поединка ведет "Беларусь 5". В эти минуты продолжается первый тайм. Счет в матче пока не открыт.