Минское "Динамо" выходит на первое место турнирной таблицы ЧБ по футболу, хоккейное - попробует прервать неудачную серию в КХЛ - подробности в рубрике "Матчбол"

Арина Соболенко продолжает подниматься в мировом рейтинге Международной федерации тенниса. В обновленной сегодня версии минчанка уже на пятом месте. Параллельно еще одна представительница белорусской столицы и теннисаИрина Шиманович победила на международном турнире в Словении.



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