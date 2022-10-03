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Минское "Динамо" выходит на первое место турнирной таблицы ЧБ по футболу, хоккейное - попробует прервать неудачную серию в КХЛ - подробности в рубрике "Матчбол"

Арина Соболенко продолжает подниматься в мировом рейтинге Международной федерации тенниса. В обновленной сегодня версии минчанка уже на пятом месте. Параллельно еще одна представительница белорусской столицы и теннисаИрина Шиманович победила на международном турнире в Словении.

В рубрике "Матчбол" сегодня все внимание игровым видам спорта. Подробнее в видео.

Фото:pixabay.com

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