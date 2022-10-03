3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минское "Динамо" выходит на первое место турнирной таблицы ЧБ по футболу, хоккейное - попробует прервать неудачную серию в КХЛ - подробности в рубрике "Матчбол"
Арина Соболенко продолжает подниматься в мировом рейтинге Международной федерации тенниса. В обновленной сегодня версии минчанка уже на пятом месте. Параллельно еще одна представительница белорусской столицы и теннисаИрина Шиманович победила на международном турнире в Словении.
В рубрике "Матчбол" сегодня все внимание игровым видам спорта. Подробнее в видео.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП